Insulti e minacce agli avvocati, un convegno della Camera penale di Perugia sul diritto alla difesa e i social

Attacchi, insulti e minacce perché garantiscono un diritto costituzionale. Gli avvocati sono sempre più spesso nel mirino di "odiatori" in rete perchè difendono gli accusati di delitti che, per qualcuno, non dovrebbero neanche finire in aula per un processo.

"La difesa dell'accusato tra media e Costituzione" è il tema dell'evento organizzato dalla Camera penale di Perugia per giovedì 8 ottobre alle ore 16.30 nella sala auditorium del Comitato regionale Umbria della Lega nazionale dilettanti, a Prepo.

"Discuteremo della funzione dell’avvocato difensore come sancita nella nostra Costituzione e di come, invece, questa sia percepita dall’opinione pubblica attraverso i media ed i social - afferma l'avvocato Vincenzo Bochicchio, presidente della Camera penale di Perugia - Sono sempre più frequenti i casi di cronaca nell’ambito dei quali la figura dell’avvocato difensore dell’accusato è mal digerita dalla popolazione con conseguenze che sfociano addirittura nell’invettiva diretta all’avvocato e nelle minacce gravi rivolte a lui ed alla sua famiglia. In tali casi a nulla valgono gli attestati di solidarietà da parte degli ordini professionali o delle nostre associazioni di categoria".

Un incontro per ricordare che "l’opinione pubblica andrebbe resa edotta attraverso i media che la nostra Costituzione prevede la difesa dell’accusato come un diritto inviolabile - conclude l'avvocato Bochicchio - L’avvocato difensore, infatti, non è un fiancheggiatore o un favoreggiatore del suo assistito, ma è soltanto il garante della corretta applicazione delle norme da parte del giudicante".

Il convegno sarà aperto dai saluti del presidente dell'Ordine degli avvocati Stefano Tentori Montalto, cui seguiranno gli interventi degli avvocati Marco Angelini, Alberto Catalano, Nicodemo Gentile e Laura Modena.

