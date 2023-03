INVIATO CITTADINO Quando Giuman veste i panni del ‘nonno’ Ribustini

Quando Giuman veste i panni del ‘nonno’ Ribustini. Straordinaria improvvisata di un artista che ci ha abituati ai colpi di scena. Pittore, mago del vetro, Direttore dell’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci, docente a Brera, allievo di Dottori e ‘nipotino’ adottivo di Ulisse Ribustini…

Impossibile declinare le mille sfaccettature di un’anima di artista e di uno scrigno di ricordi. Proprio ai ricordi d’antan, che incrociano arte e vita, è ispirata l’improvvisata di ieri.

A Palazzo Della Penna, per tracciare un profilo dei suoi rapporti col ‘nonno’ Ulisse, Giuliano è comparso in completo nero, con tanto di corpetto. Un abito decisamente austero per uno che, di solito, più informale non si può: dalla capigliatura alla barba, all’abbigliamento, alle mani inanellate con sue splendide creazioni in vetro.

Ebbene: ieri Giuliano si è presentato in una mise inedita e formalissima.

Ci ha poi spiegato che quell’abito gli era stato consegnato dalle due domestiche/muse (la Tina e la Nena) e che, nientemeno, era un abito di Ulisse Ribustini. Pare che la corporatura fosse, più o meno, la stessa. È stato comunque un colpo di scena che ci ha lasciati di sasso.

Un abito – ricorda Giuman – indossato in tre sole altre occasioni formalissime del suo percorso artistico e umano. “Devo stare attento a non piegarmi – scherza Giuman – perché il vestito è attillatissimo. Se si slaccia una scarpa, sono guai”.

Ma di novità se ne annunciano parecchie. Di qualcuna sarà testimone l’Inviato Cittadino che condivide con Giuman storie di amicizia e di… fantasmi.

Racconteremo, in un incontro di prossimo annuncio, quando entrambi avemmo a subire le intemperanze degli inspiegabili rumori notturni in quella palazzina al civico 2 di via della Viola. E anche tanto altro. Ma ogni cosa a suo tempo.