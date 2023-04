Come ti apparecchio una tavola d’autore in via della Sposa. Aperta, fino a domani, l’ex Galleria dei Gerosolimitani con Giuman sotto i riflettori per un incontro tra arte e desco

Come ti apparecchio una tavola d’autore in via della Sposa. Aperta, fino a domani, l’ex Galleria dei Gerosolimitani per una mostra che coniuga arte e desco in felice sintesi. Una strepitosa iniziativa promossa dall’infaticabile Maura La Cava

Sotto il riflettori la produzione dell’artista del vetro (e non solo) Giuliano Giuman.

Siamo al civico 1, in aderenza alla Porta Trasimena e alla chiesa di Santa Maria della Luce o di San Luca.

Il sito è ritenuto miracoloso in ricordo del prodigio per una immagine della Madonna che, alla bestemmia di un giocatore di carte, chiuse gli occhi per quattro giorni. Finché (era il 1513, come ricorda un’iscrizione) non fu costruita nel luogo la chiesa a lei dedicata.

In questo spazio di rango, coi muri confinanti con la chiesa, era in precedenza una raffinata Galleria d’arte. Oggi il luogo è dedicato alla mostra di Giuman e in futuro verrà concesso per eventi speciali, anche di carattere privato.

Le “tavole di Giuman” sono delle apparecchiature che, col pretesto di presentarsi sotto la forma di tazze, bicchieri, piatti e vassoi, sono in realtà delle creazioni uniche e inimitabili. In tutte le possibili varietà di forme e colori, con effetti straordinari di tinte e di luce.

Il tutto completato da una parete con ritratti declinati nel tempo. E anche, al piano superiore, una rassegna di gioielli: frammenti di vetro che Giuman impreziosisce col valore aggiunto dell’arte. Portarli al collo o al dito è privilegio di indiscutibile gaudio e distinzione.

Curiosità, interesse, attenzione e propensione all’acquisto da parte di un pubblico attento e selezionato.

P. S.: Volendo, oltre che incantarsi ad ammirarli, con quegli accessori “da tavola” si può anche bere, mangiare, fare colazione, pranzo e cena. Col rispetto e la devozione che l’arte richiede.

(Foto Sandro Allegrini)