Il Giro d'Italia arriva a Perugia: bici, maglie e foto storiche in mostra nei negozi del centro

I negozi del centro rendono omaggio, in questi giorni, al Giro d’Italia, “mettendo in vetrina” bici, maglie e foto dei campioni che hanno fatto la storia del ciclismo. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del calendario di appuntamenti di “Aspettando il Giro” grazie alla collaborazione tra l’associazione Perugia Futura, il Consorzio Perugia in Centro, Enjoy Perugia, l’Associazione Francesco nei Sentieri, il direttore del periodico online Passione bicicletta Gino Goti, Panathon Club, Asi, Lions, Ass. Pro Ponte.

Per l'assessore al Commercio e allo Sport Clara Pastorelli "è senz’altro un modo proficuo di abbellire e animare il centro –ha detto l’assessore- che auspico si possa replicare anche in futuro, mettendo insieme diverse anime della città, per un obiettivo condiviso".