Giro d'Italia 2021, tappa Perugia-Montalcino: "Un grande orgoglio"

Il Giro d'Italia 2021 passerà per Perugia e Foligno. La decima e l'undicesima tappa della 104esima corsa rosa in programma dall'8 al 30 maggio. "La decima tappa di lunedì 17 maggio, da L’Aquila a Foligno, potrebbe adattarsi a fughe da lontano o colpi di mano nel finale - si legge sul sito del Giro d'Italia - . Martedì 18 è previsto il primo giorno di riposo del Giro. Si riparte, mercoledì 19, con una tappa che promette spettacolo da Perugia a Montalcino on una prima parte ondulata mentre negli ultimi 70 chilometri 35 saranno di Strade Bianche".

"Perugia è ufficialmente una delle città protagoniste del Giro d’Italia 2021. La storica manifestazione ciclistica quest’anno farà tappa anche nel capoluogo umbro. L’ufficialità è arrivata nel corso della presentazione della gara che si è tenuta nel pomeriggio di mercoledì 24 febbraio a Milano, negli studi Rai di Corso Sempione e in diretta in chiaro su Rai Due. Perugia sarà luogo della partenza in occasione della tappa che condurrà, il 19 maggio, la comitiva ciclistica fino a Montalcino. Tappa che arriverà dopo quella che due giorni prima avrà condotto i ciclisti in un’altra città umbra, Foligno. In mezzo, un giorno di riposo, programmato proprio all’interno del capoluogo umbro, con il quartier generale posizionato presso i ‘Giardini Carducci” e lo stazionamento in varie strutture ricettive della città", scrive l'assessore allo sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli, in un post su Facebook.

E ancora "La partecipazione di Perugia al Giro d’Italia 2021 – dichiara l’Assessore allo Sport Clara Pastorelli – è per l’amministrazione comunale motivo di grande orgoglio. Sarà una vetrina importante per tutta la città, che in due giorni potrà ritagliarsi uno spazio significativo in termini di visibilità all’interno dei network nazionali ed internazionali e dare soddisfazione ai tanti appassioni presenti nel territorio locale. Il tutto, chiaramente, si svolgerà nel rispetto dei protocolli legati all’emergenza sanitaria. La sicurezza di atleti, staff e del gruppo di lavoro, sarà chiaramente garantita da continui controlli e dalla presenza in aree appositamente riservate e protette, evitando pericolosi assembramenti. Dopo 25 anni Perugia potrà finalmente riabbracciare il Giro d’Italia e la sosta di un giorno all’interno delle strutture ricettive cittadine, sarà motivo di stimolo e di ripresa anche per le stesse aziende e in generale per il movimento economico del territorio".