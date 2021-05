Giro d'Italia 2021, tre tappe in Provincia di Perugia: "Disagi alla viabilità ripagati dalla visibilità offerta al nostro territorio"

Saranno tre le tappe del Giro d’Italia 2021 che attraverseranno il territorio della Provincia di Perugia e porteranno "la parziale interruzione dei tratti stradali interessati per consentire il corretto svolgimento della gara".

Nello specifico, spiega la Provincia di Perugia, "si tratta della VI tappa, Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno, che si svolgerà il 13 maggio dalle 12,50 alle 16. La “carovana rosa” interesserà le strade provinciali di Castelluccio nel Comune di Norcia. Per quanto riguarda la Sp 477/2 il tratto interessato va dal chilometro 12+500 al 9+280; invece la Sp 477/3 dal chilometro 0 al 5+230". Si riprende il 17 maggio "per la X tappa, L’Aquila-Foligno, dalle 13.30 alle 18, che interesserà la strada regionale 3 Flaminia da Spoleto alla città della Quintana passando per i Comuni di Campello sul Clitunno e Trevi".

Ultimo appuntamento "per la XI tappa, Perugia-Montalcino è il 19 maggio dalle 10.30 alle 14.30. Le strade interessate sono la Sr 75 bis Trasimeno dal chilometro 21+650 alla rotatoria di intersezione fra la Sr 75 bis e Sr 599 Trasimeno Inferiore nel centro abitato di Magione e tratto Sr 599 Trasimeno Inferiore, i Comuni interessati sono Perugia, Corciano, Magione, Panicale e Castiglione del Lago".

"Non si può che essere soddisfatti per il ritorno alla grande di questa competizione che all’appassionante gara unisce la valorizzazione della nostra meravigliosa Italia – commenta il Presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta –. Dopo il periodo buio determinato dalla pandemia il Giro sarà un’occasione di ripartenza e di voglia di tornare alla nostra vita. Il nostro territorio avrà modo di essere promosso anche dal punto di vista turistico grazie alla Corsa Rosa. Le immagini di Castelluccio di Norcia e dei Sibillini, delle città d’arte (ricordo che presto anche a Città di Castello ci sarà l’attesa mostra di Raffaello) nel tragitto della tappa del 17 maggio che si concluderà a Foligno. C’è poi la Perugia-Montalcino che con i suoi otto arrivi in salita è considerata dagli esperti una delle tappe più attese perché da essa si potranno già delineare i favoriti della corsa. In questa circostanza lungo il tragitto le nostre bellezze, con il lago Trasimeno in grande spolvero, avranno la risonanza nazionale e internazionale che meritano. I disagi alla viabilità che potranno verificarsi sono certo che saranno ben sopportati proprio in nome del privilegio di poter contare sul nostro territorio della competizione ciclistica più amata e partecipata da tutti noi".