Il Giro d'Italia 2021 arriva a Perugia, gli appuntamenti prima della tappa del 19 maggio

Il 19 maggio alle 12,55 prenderà il via da piazza IV Novembre l’undicesima tappa del Giro d’Italia, che si concluderà a Montalcino dopo 162 chilometri. Perugia, in attesa della tappa, sarà animato da un ricco calendario di appuntamenti “Aspettando il Giro”, a partire già da domenica prossima, 9 maggio. Appuntamenti sportivi, culturali e di intrattenimento, organizzati grazie alla collaborazione tra il Comune di Perugia, le associazioni dei commercianti del centro storico Perugia Futura, Consorzio Perugia in Centro, Perugia Enjoy, Confraternita del Sopramuro, la Federciclismo Umbria, Asd Tevere e Associazione Francesco nei Sentieri, il Post Museo della Scienza e della Tecnologia, i 5 Rioni di Perugia, le Filarmoniche di Castel del Piano, Mugnano, Pila, Pretola, Villa Pitignano, Ponte San Giovanni, San Sisto e l’azienda specializzata E21.

Per il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, "l’intento è quello di valorizzare sotto ogni punto di vista questa opportunità rappresentata dal Giro d’Italia, con l’impegno a replicarla e rafforzarla il prossimo anno, con l’auspicio che le condizioni possano essere diverse". Per l'assessore allo sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli, "il calendario di 'Aspettando il Giro' dimostra la grande voglia di tutti di aiutare la rinascita della città in occasione di un evento così importante come il Giro d’Italia, che rappresenta senz’altro una significativa opportunità di promozione per Perugia e Foligno, ma anche per tutta l’Umbria".

La comandante della polizia locale di Perugia, Nicoletta Caponi, ha spiegato che "la città non sarà chiusa, la circolazione sarà garantita anche il 19 maggio, seppur con restrizioni a partire dalle 11 del mattino, in attesa dell’ordinanza del Prefetto. In alcune aree vi sarà una parziale chiusura del traffico mentre in altre sarà limitata la sosta nei giorni del 18 e 19. Per le uscite della E45 sarà chiusa quella di Prepo, mentre resteranno aperte Piscille, San Faustino e Madonna Alta".