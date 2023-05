Giro d'Italia, la corsa in rosa percorre l'Umbria: Flaminia blindata, ecco i divieti e gli orari previsti dall'Anas

Chiusure momentanee, sabato, sul tratto umbro della Flaminia per il passaggio del Giro d'Italia di ciclismo. L'Anas ha annunciato in particolare, che a partire dalle 10 sarà interdetto il traffico sul tratto Terni est-Spoleto. A seguire, sarà interessato quello Foligno-Nocera Umbra e infine Fossato di Vico-Scheggia. "Le chiusure saranno disposte da due ore prima del passaggio del Giro e - ha sottolineato ancora l'Anas - per il tempo necessario al transito della manifestazione. Il traffico sarà regolato con indicazioni sul posto".