Giro d’Italia a Perugia: ecco i divieti di transito e di sosta

Il comune informa che per consentire il regolare svolgimento del Giro d’Italia a Perugia, verranno adottati diversi provvedimenti.

Dalle ore 14.00 del giorno 9 maggio 2024 alle ore 20.00 del giorno 10 maggio 2024: Divieto di sosta permanente con rimozione ambo i lati in viale Indipendenza, Piazza del Circo, via Fatebenefratelli, piazza Italia, piazza Italia area Largo della Libertà, via Baglioni, piazza Matteotti, piazza IV Novembre, piazza Danti, via Bartolo, piazza Piccinino, via Victor Ugo Bistoni, via Arturo Checchi

Dalle ore 22.00 del giorno 9 maggio 2024 alle ore 23.00 del giorno 10 maggio 2024: Divieto di transito in viale Indipendenza, piazza del Circo, via Fatebenefratelli, piazza Italia, piazza Italia area Largo della Libertà, via Baglioni, piazza Matteotti, piazza IV Novembre, piazza Danti, piazza Piccinino, via Bartolo, via Victor Ugo Bistoni, via Arturo Checchi.

In deroga a questo provvedimento, dalle ore 22.00 del giorno 9 maggio 2024 alle ore 6.00 del giorno 10 maggio 2024 sono autorizzati al transito i veicoli dei residenti diretti alle aree interne.

Dalle ore 18.00 del giorno 9 maggio 2024 alle ore 18.00 del 10 maggio 2024: Divieto di sosta permanente con rimozione ambo i lati in via Enrico dal Pozzo (sull’intero tracciato compreso fra via XIV Settembre e Strada Perugia Ponte Valleceppi), via XIV Settembre (tratto compreso fra corso Cavour e via Enrico dal Pozzo), corso Cavour (tratto compreso fra Via XIV Settembre e Via Sant’Ercolano) e in viale Indipendenza (tratto compreso fra via Sant’Ercolano e via Marzia).

In deroga ai provvedimenti indicati nei punti precedenti sono autorizzati i veicoli di soccorso e i veicoli al seguito della manifestazione ciclistica nazionale.