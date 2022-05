Giovani studenti da tutta l'Umbria a Foligno "per riprendersi le chiavi del loro futuro"

Giovani da tutta l’Umbria riuniti a Foligno per "riprendersi le chiavi del loro futuro". Una giornata dedicata ai temi della salute, dell'istruzione, del lavoro, dellìambiente, della democrazia e della socialità per affrontare la grande sfida di portare tutto all'attenzione della politica "per vedere chi davvero vuole mettersi in gioco per cambiare radicalmente la regione".

"Studenti, universitari, giovani precari e disoccupati da tutto il Cuore Verde d’Italia hanno messo in discussione il suo modello di sviluppo dalle sue radici, ripensando il welfare per renderlo adatto ai giovani che vogliono tornare a viverlo da protagonisti - dichiara Enea Spilla, dell’Unione degli Studenti Umbria - Si tratta del primo passo in un percorso che non si può e non si deve fermare. Il prossimo è una grande sfida alla politica di questa regione, che chiarisca finalmente dove finiscono le parole e dove iniziano i fatti".

"Nei tavoli di lavoro abbiamo ricostruito una prospettiva giovanile sul futuro della nostra regione confrontandoci con tante organizzazioni che sono venute a portare le loro esperienze nei vari settori - ha riferito Nicola Cardinali di Link Coordinamento Universitario- Oggi come sempre pensiamo che dalle crisi si esca insieme o non si esca, per questo il confronto con il sociale deve continuare anche nella stesura delle proposte vere e proprie che presenteremo alla regione".