Giovani per lo sport e la partecipazione sociale: il progetto che rinnova l'approccio alla pratica sportiva

Il progetto “Smash! Giovani per lo sport e la partecipazione sociale” rappresenta una svolta significativa per l’incoraggiamento alla pratica sportiva e l’integrazione sociale dei giovani del territorio. Con la recente approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Unione Province d’Italia, si sta procedendo con l’avvio delle attività previste

Il programma è ricco e diversificato, dal tennis e padel per i giovani presso un centro sportivo a Perugia, al calcio per immigrati, fino al nordic walking per persone con disabilità psichiche ad Assisi. Non mancano iniziative come le "merende nel pallone", volte a far comprendere la necessità di un'alimentazione equilibrata, fondamentale tanto per gli atleti quanto per il pubblico generale.

Finanziato dall’Upi con le risorse del Fondo per le Politiche Giovanili, e inserito nel Programma nazionale G.a.m.e., il progetto si pone l'ambizioso obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e attivo tra i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni, con particolare attenzione ai migranti, agli immigrati e ai portatori di disabilità.

La consigliera provinciale Scilla Cavanna, intervenuta alla conferenza di lancio del progetto tenutasi a inizio marzo, ha espresso “soddisfazione e piacere ad apprendere che Upi ha approvato e finanziato il progetto Smash, poiché la Provincia di Perugia si è sempre contraddistinta per il suo impegno a favore dei giovani e, in particolare, a favore di coloro che si trovano in situazioni di svantaggio”.

Lo sport viene elevato a strumento di integrazione e benessere, capace di abbattere le barriere sociali e di favorire l'inclusione. Con Smash! la Provincia di Perugia, capofila del progetto, si impegna a migliorare il benessere fisico e psichico dei giovani, contribuendo positivamente alla vita della comunità nel suo insieme.