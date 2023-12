Giovani radioamatori collegano l'Italia sotto la guida dei "vecchi" associati dell'Ari di Perugia

L'associazione radioamatori italiani sezione di Perugia ha organizzato una full immersion per i nuovi radioamatori perugini che, dopo aver seguito un completo corso di formazione per affrontare l’esame del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che consente di ottenere la patente da radioamatore, sono entrati ufficialmente a far parte della famiglia degli eredi di Guglielmo Marconi.

Nuovi radioamatori (con patente da meno di 3 anni) e giovani radioamatori (ragazzi e ragazze con meno di 26 anni di età) si sono ritrovati per collegare centinaia di colleghi, prevalentemente in tutta Italia, affiancati da esperti radioamatori pronti a guidarli e condividere con loro tutti i segreti e le conoscenze acquisite in anni e anni di operatività.

Con dei semplici pezzi di filo, tagliati alla misura giusta, gli “allievi radioamatori” hanno collegato oltre 600 stazioni amatoriali in quasi tutte le province italiane.

Ad inizio 2024 l’associazione radioamatori italiani comitato regionale Umbria, con la collaborazione sul territorio delle sezioni di Perugia, Terni, Città di Castello, Foligno, Spoleto e Orvieto, organizzeranno un nuovo corso (on line) per poter affrontare l’esame ministeriale per diventare radioamatore, aperto a tutti ed in particolare ai giovani e agli studenti (per questi ultimi il corso vale anche per il punteggio per attività extrascolastiche), per informazioni segreteria@aripg.it.