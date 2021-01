Giorno della Memoria, tutti gli eventi in presenza e online

Nel giorno che ricorda le vittime dell'olocausto varie iniziative, soprattutto on line, si segnalano in molte città

Anche nell'anno della pandemia, che impedisce gli eventi in presenza e limita le occasioni pubbliche, saranno diverse le celebrazioni per ricordare nella Giornata della Memoria le vittime dell'Olocausto e quelle di ogni genocidio.

L'università degli Studi di Perugia propone un webinar aperto al pubblico “Dalla negazione dei diritti alla persecuzione. Percorsi della memoria”, che si svolgerà mercoledì 27 gennaio 2021, dalle ore 10, sulla piattaforma Microsoft Teams.

Anche Assisi celebrerà la giornata, con un'attenzione particolare rivolta al ricordo di chi, come il campione di ciclismo Gino Bartali, si diede da fare rischiando la propria vita per aiutare e proteggere le persone segnalate per partire per i lager.