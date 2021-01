Giorno della Memoria, Oliviero: "Le Università devono farsi carico degli insegnamenti della storia"

Un monito. "La memoria e la corretta conoscenza del passato costituiscono la spina dorsale delle nostre democrazie e il principale antidoto alle violazioni dei diritti umani". Il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero, interviene per il Giorno della Memoria: "Come in più di una circostanza ci ha ricordato Tullia Zevi, non si può affidare il dovere di tramandare la memoria della Shoah soltanto ai sopravvissuti e ai discendenti delle vittime: siamo tutti coinvolti".

Per il Rettore dell'Unipg "oggi più che mai le Università devono, con coraggio e determinazione, farsi carico degli insegnamenti della storia poiché gli orrori del passato possono riemergere ovunque ed in qualsiasi momento se i diritti di tutti non troveranno terreni fertili dove mettere radici".