INVIATO CITTADINO Giorni della merla, detti e contraddetti sull’origine della denominazione

Cominciano da oggi (o da ieri, San Costanzo) i giorni della merla. Detti e contraddetti sull’origine della denominazione. L’arco cronologico della “tre giorni del freddo” ne prevede la fine al 31 gennaio o al 1° febbraio. Sarà poi la Candelora (il 2 febbraio) a confermare le previsioni per la prossima primavera.

Tradizione vuole questi tre giorni siano i più freddi dell’anno. Sono denominati “i giorni della merla” e l’origine del detto si rifà a una leggenda popolare che chiama in causa il pennuto.

VERSIONE 1

L’antropologia popolare racconta che la merla, inizialmente dotata di un piumaggio bianco latte, per salvarsi dal gelo, avrebbe trovato riparo in un camino e il suo manto si sarebbe sporcato, divenendo grigio a causa della fuliggine.

Questa la versione “eziologica”, ossia quella che tende a spiegare un fatto alla luce di motivazioni plausibili, ma inventate.

Come quella di ricorrere a una leggenda per spiegare il colore nero di questa specie di uccelli.

La tradizione aggiunge che addirittura le code degli uccelli, necrotizzate dal ghiaccio, sarebbero cadute. Siamo nell’alveo dell’affabulazione contadina che vedeva con favore il periodo dell’anno, dato che non c’erano lavori urgenti da svolgere. Così i racconti intorno al focolare cementavano gli affetti e legavano le generazioni.

Riguardo alle basse temperature, un detto scherzoso recita: “Pi giorni dla merla… tutti i passeri senza coda!”, alludendo alla caduta della coda del pennuto, necrotizzata dal ghiaccio.

VERSIONE 2

Una seconda versione popolare è più romantica. Il nome si legherebbe al fatto che l’abitazione di una giovane donna fosse divisa da quella del suo amante da un torrente non guadabile. L’unico espediente era quello di attraversare il corso d’acqua camminando sulla superficie gelata. La ragazza pregò i santi che facessero scendere le temperature fino a far gelare quel torrente. Preghiera che la bontà divina accolse, ripetendo il miracolo anche per gli anni successivi.

Ma cosa c’entra la merla? La spiegazione risiede nel fatto che quella ragazza avrebbe fatto di cognome MERLI, assai diffuso da noi (vero assessore Luca?).

La ragazza apparteneva dunque a quella famiglia dei Merli. Era, appunto, una “merla”.