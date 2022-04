Giornata per la sensibilizzazione dell'udito, UniPg in prima linea per l'inclusione di studenti con problemi uditivi

Per richiamare l’attenzione sul tema delle ipoacusie l’Università degli Studi di Perugia ha scelto il 1° aprile 2022, “Giornata per la sensibilizzazione dell’udito”, per comunicare le iniziative programmate in Ateneo con l'obiettivo di monitorare il fenomeno e garantire il concreto diritto allo studio e pari opportunità anche per coloro che sono affetti da disabilità uditive.

Grazie al progetto ABACO (Abbattimento delle BArriere COmunicative), realizzato in partenariato con altri enti, tra i quali la Regione Friuli-Venezia Giulia, l’Otorinolaringoiatria e Audiologia dell’Ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste, l’Azienda Ospedaliera di Perugia, e F.I.A.D.D.A. Umbria Onlus (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti delle persone Audiolese), l’Ateneo di Perugia avvia la sperimentazione di tecnologie e servizi innovativi per la sordità e le ipoacusie.

Parte importante del progetto è costituita anche dalla raccolta di informazioni mediante due distinti questionari che verranno proposti, a partire da questa data, alle studentesse e agli studenti e ai docenti dell’Ateneo, così da acquisire informazioni per conoscere la diffusione e l’entità delle barriere uditive sperimentate presso l’Ateneo di Perugia. In una successiva fase del progetto verranno installate, in quattro aule dell’Ateneo, microfoni di ultima generazione e dispositivi basati su intelligenza artificiale per la sottotitolazione in tempo reale delle lezioni.

L’obiettivo dell'Ateneo perugino è così quello di aprire la strada ad una sempre più concreta e piena inclusione nella formazione universitaria delle persone con disabilità uditiva e ridurre le barriere comunicative per docenti e corpo studentesco.