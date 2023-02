Giornata di Raccolta del Farmaco, Afas aderisce: come donare

Afas aderisce con tutte le sue farmacie e la Parafarmacia alla 23esima Giornata di Raccolta del Farmaco che si svolge per tutta la settimana e fino al 13 febbraio. Grazie al progetto lanciato da Banco Farmaceutico e supportato da farmacisti e volontari, i clienti potranno acquistare un farmaco da banco da donare a chi ha bisogno. I medicinali saranno ritirati da una delle oltre 1.800 realtà socio-assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico.

In Italia sono circa 390.000 le persone che non hanno potuto curarsi per ragioni economiche, e hanno chiesto aiuto a una realtà socio-assistenziale. A tal proposito, e con la sua adesione, Afas conferma la sua vocazione di farmacia sociale sempre pronta a scendere in campo al fianco del cittadino e vicino a chi ne ha più bisogno.

Banco Farmaceutico nasce nel 2000, quando un gruppo di giovani farmacisti ha sentito la necessità di rispondere ad un problema, fino ad allora, sottovalutato: chi è povero ha bisogno di un lavoro, di un letto, di cibo, di vestiti, ma anche (e spesso in misura superiore) di medicine.

Con l’aiuto di Cdo Opere Sociali e Federfarma, tale gruppo ha gettato le fondamenta dell’Organizzazione: da allora, i confini d’azione, inizialmente racchiusi entro la sola provincia meneghina, si sono sviluppati notevolmente. Oggi, Banco Farmaceutico è presente in tutta Italia e conta sul sostegno di 4.944 farmacie, oltre 17.000 farmacisti e 22.000 volontari. Durante l’edizione 2020 della GRF, che in occasione dei 20 anni del Banco è durata una settimana (dal 4 al 10 febbraio), sono state raccolte, 541.175 confezioni di medicinali da banco, pari a un valore di 4.072.346 euro, che sono state consegnate a 1.859 enti assistenziali convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus (costituita nel 2008).

Per partecipare alla Giornata di Raccolta del Farmaco i cittadini potranno entrare in una delle 15 sedi Afas (tutte le farmacie e la Parafarmacia Afas Apogeo hanno infatti aderito all’iniziativa) e acquistare uno o più farmaci che verranno poi distribuiti e donati grazie e Banco Farmaceutico.