Donare medicinali ai bisognosi con la giornata di raccolta del farmaco, ecco come fare

La giornata di raccolta del farmaco, da martedì 6 a lunedì 12 febbraio, coinvolge 94 farmacie in Umbria e sosterrà 49 realtà benefiche del territorio umbro che hanno espresso un fabbisogno di circa 15.300 confezioni di farmaci.

“Anche quest’anno le farmacie umbre sostengono la giornata di raccolta del farmaco – afferma la presidente di Federfarma Umbria Silvia Pagliacci - Andare incontro alle esigenze della popolazione, in particolar modo dei più svantaggiati, è un dovere morale al quale non ci possiamo sottrarre”.

Servono, soprattutto, antinfluenzali e medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali.