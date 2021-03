Covid, Giornata nazionale in memoria delle vittime, Anci Umbria aderisce: "Onorarli con la memoria e sostenere le loro famiglie"

"Il presidente Toniaccini, rivolgendosi a tutte le famiglie delle vittime del Covid, si stringe attorno al loro dolore: “Ogni volta che scompare un cittadino, si perde un pezzo della nostra comunità, è un lutto per tutti noi". Doa fiaccola benedettina "Pro pace et Europa una" che sarà a Bergamo proprio domani, grazie all’impegno del sindaco di Norcia

Una giornata dedicata alle vittime della pandemia. Anche l’Anci Umbria aderisce alla prima giornata nazionale, con un minuto di silenzio che sarà osservato alle 11, in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei Ministri, Draghi, al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta. “Anci Umbria – sottolinea il presidente Michele Toniaccini - assume come momento simbolico di questa giornata, la fiaccola benedettina "Pro pace et Europa una" che sarà a Bergamo proprio domani, grazie all’impegno del sindaco di Norcia Nicola Alemanno e delle altre città benedettine di Subiaco e Cassino”.

Il presidente Toniaccini, rivolgendosi a tutte le famiglie delle vittime del Covid, si stringe attorno al loro dolore: “Ogni volta che scompare un cittadino, si perde un pezzo della nostra comunità, è un lutto per tutti noi. Ciò che possiamo fare è onorarli con la memoria, sostenere le loro famiglie, e cercare di spezzare, con ogni mezzo, la catena del contagio, perché non possiamo permetterci alle perdite, altro dolore”.

“Anche gli umbri, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno tenuto comportamenti rispettosi e civili. E quell’Italia ferita duramente dall'emergenza sanitaria non ha mai arretrato nel suo spirito di democrazia, di unità e di coesione. Come ho avuto più volte modo di ribadire, il Covid ha imposto distanziamenti, ma non ci ha tolto la vicinanza e il calore della solidarietà, della generosità, degli abbracci dai balconi, della voglia di non arrendersi”. Un supporto pratico come la spesa e i farmaci e un supporto psicologico.

il presidente dell’Anci Antonio Decaro annuncia che “il Parlamento italiano istituirà, con legge, la giornata nazionale per conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia”, chiedendo di condividere un gesto in comune che è stato esteso a tutti i sindaci dell’Umbria.