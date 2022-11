Deruta, il Comune aderisce alla Giornata mondiale dei nati prematuri

Giovedì 17 novembre ricorre la Giornata Mondiale dei bamnini nati prematuri. Sono tante le iniziative per mantenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica su questo tema. Anche il Comune di Deruta, insieme all'associazione La Carica dei Prematuri, aderisce alle iniziative promosse dalla SIN - Società Italiana di Neonatologia, in collaborazione con tutte le Terapie Intensive Neonatali d’Italia e le associazioni a essa collegate e, a livello locale, con l’Associazione La Carica dei Prematuri, attiva nel reparto di Neonatologia e Terapia intensive Neonatale dell’Ospedale di Perugia.

Per l'occasione verranno liberati in aria dei palloncini viola, colore simbolo di questo evento, alle ore 19.00 in Piazza dei Consoli.

Vista la crisi energetica e per rispetto dei momenti difficili che si stanno attraversando, la SIN ha proposto ai Sindaci dei Comuni Italiani di non illuminare un monumento simbolo, ma di spengere per qualche minuto la luce di un luogo significativo della città; l’l’UTIN (Unità terapia Intensiva Neonatale) di Perugia ha poi aggiunto l’idea dei palloncini.

Il sindaco di Deruta ha scelto il Palazzo comunale e proprio dalla Piazza dei Consoli per liberare decine di palloncini viola.

La Giornata reca ogni anno un tema diverso: quella di questa edizione è la marsupioterapia e l’importanza del contatto a pelle.

“Si tratta – affermano il sindaco Michele Toniaccini e l’assessore alle politiche Sociali, Cristina Canuti – di una iniziativa dal grande valore di sensibilizzazione verso la tematica dei nati prematuri, di consapevolezza sull’importante sfida che devono affrontare i piccoli appena nati e di vicinanza alle famiglie e ai bambini”.

L’Associazione La Carica dei Prematuri ha come missione quella di dare sollievo e confronto ai neonati ricoverati in ospedale e alle loro famiglie.