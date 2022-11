LA CURIOSITA' | Il Comune di Perugia alla ricerca di un ambasciatore della Gentilezza per celebrare la giornata mondiale

Anche Perugia celebrerà la giornata mondiale della gentilezza, in programma domenica 13 novembre. L’adesione alla giornata mondiale è stata deliberata

dalla giunta, su proposta dell’assessore alle politiche sociali Edi Cicchi, mentre l'Italia ha aderito alla giornata nel 2021 con il Movimento italiano per la gentilezza. In occasione della giornata mondiale della gentilezza si sono diffusi progetti finalizzati ad accrescere il benessere della comunità mettendo al centro i bambini, i ragazzi e le loro famiglie attraverso la costruzione di buone pratiche e giochi affinché praticare la gentilezza diventi un’abitudine sociale.

Per celebrare la giornata mondiale, quindi, l’Amministrazione comunale di Perugia, con apposita cerimonia prevista il 16 novembre, intende conferire a una persona che si è particolarmente distinta nella pratica della gentilezza, la nomina di Ambasciatore della Gentilezza. “Si tratta di un riconoscimento importante – sottolinea l’assessore Edi Cicchi - poiché l'ambasciatore sarà chiamato a promuovere una buona pratica rivolta a bambini e giovani ma anche adulti: ciò in quanto è davvero necessario tenere atteggiamenti ed utilizzare parole gentili in una società sempre troppo “arrabbiata”.