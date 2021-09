Aneurisma aortico addominale, screening all’ospedale di Perugia: come prenotare il teleconsulto

Il nosocomio del capoluogo aderisce all'Open Day dedicato a una patologia cardiovascolare che colpisce 84mila persone in Italia

Nella Giornata Mondiale del Cuore celebrata oggi (29 settembre) anche l'Ospedale di Perugia aderisce all’Open Day dedicato all’aneurisma aortico addominale e promosso dalla Fondazione Onda - Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, il cui obiettivo è promuovere la corretta informazione su una patologia cardiovascolare che colpisce 84mila persone in Italia.

Il nosocomio del capoluogo, aderente al network Bollini Rosa di Onda, offrirà così ai cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening di primo livello. Da oggi (fino al 3 ottobre) si può prenotare per un teleconsulto ed una eventuale ecografia all’aorta addominale inviando una mail all’indirizzo a chir.vascolare@ospedale.perugia.it o telefonando al numero 075/5786436. Gli interessati verranno ricontattati direttamente dal Servizio per fissare l'appuntamento in base all'organizzazione ambulatoriale già programmata.

L’aneurisma aortico addominale consiste in una dilatazione localizzata e permanente dell’aorta addominale. Familiarità, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e fumo costituiscono i principali fattori di rischio, oltre a genere ed età.

“L’incidenza di questa malattia nella popolazione italiana è di circa 20-50 casi ogni 100mila abitanti mentre la mortalità è di circa 6mila persone l’anno - spiega il dottor Massimo Lenti, direttore della struttura complessa di Chirurgia Vascolare - La sintomatologia precedente all’aneurisma è praticamente assente ed è qui che diventa fondamentale la prevenzione. L’indagine è semplice, basta sottoporsi ad uno screening di primo livello. In base alla diagnosi, il paziente viene sottoposto ad un controllo di secondo livello per stabilire le caratteristiche dell’aneurisma e decidere se intervenire chirurgicamente o con la procedura endovascolare. Questo tipo di intervento viene eseguito nelle sale ibride (in grado di effettuare procedure chirurgiche complesse associate a dispositivi radiologici altamente sofisticati, ndr) di cui una è presente nel nostro ospedale”.