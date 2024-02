Giornata di raccolta del farmaco: donate in Umbria quasi 8mila confezioni di medicine alle persone in difficoltà

Quasi 8mila confezioni di medicinali sono state raccolti in Umbria in occasione della Giornata di raccolta del farmaco, iniziativa del Banco Farmaceutico giunta alla 24esima edizione.

Il segretario di Federfarma Umbria, Guido Zuccari, ha espresso la sua soddisfazione per i risultati ottenuti nella regione, dove lo spirito di solidarietà ha prevalso su ogni altra cosa: “Ancora una volta i cittadini umbri hanno mostrato grande sensibilità”.

Sono state 93 le farmacie che hanno aderito alla manifestazione, raccogliendo un totale di 7.776 confezioni di medicinali, pari a un valore di 64.529 euro, che contribuiranno a curare 3.428 persone aiutate da 49 realtà assistenziali del territorio regionale.

In tutta Italia sono state invece donate quasi 600.000 confezioni di medicinali, pari a un valore di oltre 5 milioni di euro. Aiuteranno almeno 430.000 persone in condizione di povertà sanitaria di cui si prendono cura 2.012 realtà assistenziali convenzionate con la Fondazione Banco Farmaceutico.

A tal proposito Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus, ha sottolineato: “Questo movimento ha testimoniato ancora una volta come la natura umana sia fatta per la bellezza e per il bene comune, rivelando la possibilità che anche questa nostra società possa cambiare, riqualificarsi, diventare più giusta”.