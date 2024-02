XXXII Giornata Mondiale del Malato, a Santa Lucia la celebrazione presieduta dall'arcivescovo Maffeis

L'rchidiocesi di Perugia-Città della Pieve si appresta a celebrare la Giornata Mondiale del Malato presso la chiesa parrocchiale del quartiere perugino di S. Lucia, domenica 11 febbraio, alle ore 15.30, con la celebrazione presieduta dall’arcivescovo Ivan Maffeis insieme a diversi sacerdoti diocesani e religiosi impegnati pastoralmente nel mondo ospedaliero e nelle residenze per anziani e per disabili.

Questa Giornata XXXII, istituita da san Giovanni Paolo II, nel 1992, nel giorno in cui la Chiesa celebra la memoria liturgica della Madonna di Lourdes, nel capoluogo umbro è promossa dall’Ufficio per la Pastorale della Salute diretto da Stefano Cusco.

Parteciperanno, come ogni anno, numerosi rappresentanti, tra ospiti e operatori e volontari, di diverse realtà di cura ed organismi socio-sanitari, per pregare e per riflettere sul tema della XXXII Giornata: “Non è bene che l’uomo sia solo”. «Questo tema tratta il racconto del Vangelo di Giovanni della guarigione di un infermo alla piscina di Betzaetà – precisa Cusco – che ci invita a porre la nostra attenzione sull’uomo malato e solo che non riesce ad accedere alle cure: “Signore non ho nessuno che mi immerga nella piscina”.