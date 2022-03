Consapevolezza sull'Autismo, le iniziative in blu di Angsa Umbria

L’Angsa Umbria, l’associazione che riunisce i genitori di soggetti autistici, si prepara in vista della Giornata nazionale della consapevolezza sulla malattia. Giornata che, dal 2007, ricade il 2 aprile.

Non una festa, ma momenti di confronto, spiega l’associazione, “che garantiscano una crescita della comunità”. Due le campagne social giunte quest’anno alla loro terza edizione: #ilbluaddosso, durante la quale chi vorrà potrà indossare un indumento blu, il colore scelto dall’Onu per rappresentare l’autismo, e condividerlo sui social; e #nelbludipintodiblu, che si rivolge a chi, con i propri bimbi, vorrà disegnare e condividere disegni realizzati in casa.

Anche quest’anno, poi, i principali monumenti delle città dell’Umbria si illumineranno di blu, per l’iniziativa “Light it Up Blue”, su richiesta di Angsa, come il balcone della presidenza della Regione Umbria di Palazzo Donini e Basilica di San Francesco di Assisi.

In calendario, poi, ci sono altre iniziative come “Scuole: conosciamo il mondo dell’autismo”, la gita a Cascia con i ragazzi del centro diurno La Semente che saranno accolti dalle monache del monastero di Santa Rita per una esperienza di grande valore sociale. Il 2 aprile, alla biblioteca comunale di Terni il ciclo di sensibilizzazione sul tema “La comunicazione nell’autismo” in collaborazione con i licei statali Angeloni – Terni. Al termine premiazione del concorso fotografico a cura degli studenti. Lo stesso giorno, a partire dalle 9.15, nella sala consiliare del Comune di Castiglione del Lago il convegno “Autismo un problema medico sociale: quali prospettive?”. Mentre, alle 10, al Riufugio La Spella, passeggiata con merenda tra i sentieri del Subasio. Alle 20, alla sala delle Volte ad Assisi, cena di solidarietà in occasione del Forum Distretto 209 Italia International Inner Wheel. Il 9 e il 10 aprile, invece, Raduno di auto e moto d’epoca, in collaborazione con Automotoclub storico assisano.

L’iniziativa nasce per portare un messaggio di pace e di solidarietà, in quanto i partecipanti al raduno saranno incaricati di consegnare la “Lampada della Pace” ad Assisi. Tutti i partecipanti all’iniziativa riceveranno in dono una strenna realizzata dai ragazzi del centro diurno “La Semente”.