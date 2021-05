Il coraggio di tanti operatori dei media nell’andare e vedere per raccontare

Un incontro in occasione della 55esima Giornata delle comunicazioni sociali si svolgerà mercoledì 19 maggio (ore 11-12.30) sul canale Youtube "Chiesa in Umbria"

Un incontro per riflettere sul ruolo delle comunicazioni sociali e degli operatori dei media delle otto Chiese diocesane dell’Umbria.

In occasione della 55esima Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali si svolgerà sul canale Youtube “Chiesa in Umbria”, mercoledì 19 maggio, dalle ore 11.00 alle 12.30, un incontro sul tema lanciato da papa Francesco con il messaggio "Vieni e vedi" (Giovanni 1,46).

Così lo definisce il Papa quando scrive: "Anche il giornalismo, come racconto della realtà, richiede la capacità di andare laddove nessuno va: un muoversi e un desiderio di vedere. Una curiosità, un’apertura, una passione. Numerose realtà del pianeta, ancor più in questo tempo di pandemia, rivolgono al mondo della comunicazione l’invito a venire e vedere".

Dal presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, sono venute parole di apprezzamento e incoraggiamento agli operatori dei media durante l’omelia della Messa di domenica 16 maggio, dedicata a questa 55esima Giornata, nella basilica romana di Santa Maria in Montesanto. "Questo tempo del quale parlate, scrivete, raccontate – ha commentato il cardinale – è un tempo prezioso, ma difficile. Sapete anche che una frase che voi dite (o non dite) può influenzare milioni di persone (come, per esempio, può accadere descrivendo gli effetti di un vaccino, o parlando in un certo modo di un avvenimento…). Fa tanto male vedere come, anche nella sofferenza, ci sia disinformazione. Il vero comunicatore, invece, è colui che riesce a mettere il mondo in comune – ha evidenziato Bassetti – a costruire ponti di comprensione, a promuovere la pace attraverso la narrazione".

All'incontro parleranno monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio e delegato Ceu per le Comunicazioni sociali, i direttori degli Uffici diocesani per le Cs delle otto Diocesi umbre, Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le Cs della Cei, e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria Roberto Conticelli. Sono previsti interventi da parte degli operatori dei media in collegamento.