"Giocattoli Sospesi" a Borgobello si lavora per un Natale solidale

L'inarrestabile Borgobello mette in piedi un'iniziativa per allietare il prossimo Natale ai bambini meno fortunati.

"Giocattoli sospesi a Borgobello" è infatti il nome dell'iniziativa che vede la possibilità di dona un giocattolo per i bambini della Caritas di Perugia.

L'appello alla generosità (che non andrà certamente disatteso) è rivolto direttamente ai bambini: loro stessi, se lo disdereranno, potranno partecipare al bel gesto, regalando un proprio giocattolo ad un bambino meno fortunato.

Come partecipare

Per prendere parte a "Giocattolo sospeso a Borgobello" basterà scegliere il gioco da donare, ricoprirlo con del cellofan e chiudere il pacchetto con un filo necessario per appenderlo. A Partire dal giorno 8 Dicembre, potrà poi portare il giocattolo nelle cinque vie dei Monasteri: Via Giulia, via Gemella, Via Colomba, via Traversa, via Gismonda, e appenderlo ai fili rossi predisposti.

La mattina di domenica 20 Dicembre, tutti i “giocattoli sospesi” saranno raccolti e sanificati prima di essere consegnati alla Caritas dicoesana di Perugia.