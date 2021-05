Gino Bartali, grande testimone di vita, il ricordo all'Angelus del vescovo di Assisi a 21 anni dalla morte

La preghiera per il grande campione di ciclismo e Giusto tra le Nazioni in diretta streaming nella Cappellina privata nel Museo della Memoria di Assisi

Ventuno anni dalla scomparsa di Gino Bartali e il vescovo Domenico Sorrentino lo ha voluto ricordare come "grande testimone di vita" nel corso della preghiera dell’Angelus in diretta streaming nella Cappellina privata nel Museo della Memoria di Assisi.

"La Cappellina era anche il suo segreto, ed oggi grazie a questo luogo abbiamo la possibilità di rivivere sentimenti intimi che in vita Bartali non ha manifestato ma che ha lasciato come grande eredità ideale" ha ricordato monsignor Sorrentino.

"A distanza di ventuno anni dalla sua scomparsa, ho sempre immaginato che la cappellina del nonno rappresenti ancora oggi la sua casa – sono le parole della nipote Gioia - pochi oggetti semplici, ma a cui lui era molto legato: un piccolo e modesto altare, la dolcissima statua della sua Santa prediletta (Santa Teresina del Bambin Gesù, ndr) e un inginocchiatoio in legno scuro dove, una notte di tanti anni fa, lo sorpresi chino a pregare. Fu l’unica volta perché mio nonno ha sempre vissuto la sua fede con profonda discrezione, devozione e umiltà".

La cappellina è stata donata dalle nipoti di Bartali Stella e Gioia, fa parte del percorso museale allestito all’interno del Vescovado – Santuario della Spogliazione.