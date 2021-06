Ginecologia Oncologica, l’(H)-Open Day negli ospedali con i Bollini Rosa: c'è anche Perugia

Servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti su tutto il territorio nazionale oggi (martedì 29 giugno) con l’(H)-Open Day di Ginecologia Oncologica organizzato da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) negli ospedali aderenti con i 'Bollini Rosa' tra i quali c'è anche quello di Perugia.

In Italia, secondo AIOM, nel 2020 erano attese 10.000 nuove diagnosi di tumore all’utero e 5.000 all’ovaio.

Più dell’80% delle pazienti con tumore ovarico ha una recidiva della malattia e la qualità dell’intervento chirurgico con la corretta terapia di mantenimento sono fondamentali per offrire alle pazienti più qualità vita e tempo senza sintomi della patologia.

La presenza di Centri di riferimento in ogni Regione in cui lavorano oncologi sensibili all’umanizzazione della cura è sempre più importante. Umanizzare la cura significa individuare non la terapia più efficace a tutti i costi, ma comprendere la dinamica di vita della paziente e coinvolgerla nella scelta del proprio percorso terapeutico.

Sul sito www.bollinirosa.it sono disponibili l’elenco dei servizi offerti dagli ospedali aderenti e le modalità di prenotazione. L’Azienda Ospedaliera di Perugia intanto ha diffuso un video divulgativo sulla prevenzione e cura dei principali tumori ginecologici e offre visite gratuite on line. Per prenotare il teleconsulto ginecologico è possibile inviare una mail con nome, cognome e numero di telefono all'indirizzo comunicazione@ospedale.perugia.it.