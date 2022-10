INVIATO CITTADINO Come vivere (bene) senza macchina, senza computer e senza telefonino

Come vivere bene senza macchina, senza computer e senza telefonino. Ce lo spiega Gianluca Venditti, filosofo di strada, scrittore in prosa e in poesia.

È conosciuto come il derviscio del corso perché esegue performance open air con la sua aria stravagante, ma anche con grande competenza.

Personaggio divergente, ma non privo di cultura e di una personalissima filosofia di vita.

Ci racconta: “Non ho la macchina. Mi sposto coi mezzi pubblici. Non sono angosciato da problemi di manutenzione, garage, parcheggio, multe e Ztl”.

Puoi fare a meno del computer?

“Lo uso quando ne ho la necessità. Devo vedere qualcosa del web, vado in un Internet point, faccio quello che devo e me ne torno alle mie attività” (principalmente la diffusione delle sue opere, ma anche lettura, danza, meditazione…, ndr).

Quanto al telefonino?

“Non esorcizzo la tecnologia. Ma detesto esserne dipendente, o addirittura ‘schiavo’, come vedo che lo sono tante persone intorno a me”.

Come fai a comunicare e ad essere raggiunto dai tuoi interlocutori?

“Uso il telefono fisso, a casa. Quando sono in giro, il cellulare non mi serve”.

A queste battute Gianluca aggiunge riflessioni di carattere esistenziale, frutto di letture del settore filosofico-psicologico-esoterico. Ma questa… è un’altra storia.