Imparare a gestire rabbia e capricci dei bambini, genitori a lezione dallo psicologo

“Scatti d’ira, rabbia incontrollata, improvvise e bizzarre voglie, di breve durata ma molto intense, sono alcuni comportamenti che tutti noi, sia come genitori che, come educatori, ci troviamo spesso ad osservare, tali manifestazioni sono solo la punta dell’iceberg, infatti, i significati che si nascondono dietro al capriccio sono molti e diversi da bambino a bambino e per fascia di età” sostiene lo psicologo Nicola Fuso.

E per gestire al meglio questi momenti, evitando di farsi prendere dal panico e di compiere scelte che a lungo andare possono avere un effetto negativo sullo sviluppo del bambino e parallelamente creare senso di frustrazione e di impotenza nel genitore e nell’educatore, bisogna partire dalla conoscenza degli aspetti teorici che si celano dietro al capriccio in un’ottica biologica, psicologica e sociale. È questo lo scopo della tavola rotonda che si svolgerà mercoledì 21 febbraio dalle ore 16 presso il nido d’infanzia “Tantetinte – Il Nido delle Idee” aperta alle famiglie dei bambini iscritti al servizio educativo e condotta dallo psicologo Nicola Fuso.

“È importante sottolineare che il temine capriccio, spesso viene usato in maniera impropria per descrivere comportamenti e voglie bizzarre con le quali genitori ed educatori si devono confrontare quotidianamente – sostiene Fuso - Sarebbe molto più corretto denominare questi comportamenti, come scatti d’ira o rabbia incontrollata, poiché come termini descrivono meglio la difficoltà e spesso l’incapacità del bambino di riconoscere, comprendere e regolare le proprie emozioni e quindi i suoi comportamenti, poiché il comportamento manifesto di ogni individuo è il risultato delle proprie emozioni”.

Il nido è ubicato nei pressi del parco cittadino di Pian di Massiano (in via dell’Ingegneria 29) ed è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.30. Accoglie bambine e bambini da 3 a 36 mesi con laboratori per la fascia 0–6, concorrendo all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale dei bambini e favorisce, in stretta collaborazione con le famiglie e con le risorse del territorio, lo sviluppo e la socializzazione del bambino rispettandone diritti e soddisfacendone bisogni. Ha un ampio giardino che viene utilizzato in tutte le stagioni, secondo i principi della outdoor education.

“La tavola rotonda rientra nella ferma volontà di generare nel servizio educativo uno spazio inclusivo in cui poter supportare una genitorialità consapevole” conclude Robert Bonini coordinatore pedagogico della Rete Lilliput.