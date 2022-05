Centro storico, ecco la nuova spazzatrice elettrica di Gesenu

Un nuovo mezzo per la pulizia dei vicoli. Gesenu mette in campo la nuova spazzatrice elettrica. "In virtù delle dimensioni contenute - spiega una nota - consentirà di fatto il miglioramento del servizio di spazzamento nelle strade strette del centro storico". E ancora: "Grazie alle 4 ruote sterzanti, alle dimensioni compatte ed al ridotto impatto acustico, sarà possibile sanificare e spazzare meccanicamente tutta l’area dell’acropoli comunale migliorando sensibilmente il decoro urbano cittadino ad emissioni zero azzerando in pratica le emissioni sonore".

A febbraio 2022, prosegue la nota, "è stata effettuata la sperimentazione della spazzatrice 100% elettrica Schmidt eSwingo 200+ con ottimi risultati in termini di autonomia delle batterie ed in termini di capacità di aspirazione. Con il 69% di batteria sono stati percorsi in totale circa 39 km, di cui 18 km di spazzamento e 21 Km di trasferimento, per complessive 4,5 ore di lavoro". E ancora: "Grazie alla collaborazione con Gesenu Energia, per ottimizzare la fase di ricarica è stata installata una colonnina dedicata da 22 kW (tempo di ricarica pari a 4 ore) presso la sede di Gesenu di Via della Pallotta".

Gesenu vara anche il progetto 'Gesenu Energia', che segna il momento di passaggio, per Gesenu, dalla monoutility alla multiutility con incremento dei servizi offerti alla propria clientela. Gesenu Energia, prosegue la nota, "si rivolge, in particolare, al mercato domestico e dello small business con l’obiettivo di proporre offerte chiare e comprensibili e di rendersi sempre disponibile al rapporto con i clienti e facilmente raggiungibile dagli stessi".