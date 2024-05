Econews, la voce dell’ecologia in classe: l’iniziativa di Gesenu che educa al futuro

Con un’energia contagiosa il progetto “Econews: La voce dell’ecologia in classe”, promosso da Gesenu a Perugia, ha riscosso un grande successo anche nella sua giornata conclusiva.

L’iniziativa ha coinvolto oltre 2000 studenti, di scuole di ogni ordine e grado della città, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sui principi di cittadinanza consapevole e sul riciclo dei rifiuti.

L’evento si è svolto oggi, giovedì 16 maggio, al Pala Barton, con la partecipazione di circa 400 alunni, alla presenza di figure educative e istituzionali, tra cui il sindaco Andrea Romizi e il consigliere delegato di Gesenu Spa, Luciano Piacenti.

Un ruolo chiave è stato svolto da Mauro Casciari che ha contribuito attivamente al progetto enfatizzando l’importanza di un’economia circolare e sostenibile.

“Econews” ha utilizzato il format di un telegiornale per rendere l’apprendimento più coinvolgente e per preparare gli studenti a diventare cittadini responsabili e informati sulle questioni ambientali. Gesenu ha inoltre differenziato le attività in base al grado scolastico.

Per i più piccoli il “Gigi Tg” ha offerto un incontro virtuale dove la mascotte ha intrattenuto i bambini con storie e curiosità sul riciclo. Le scuole primarie e secondarie hanno beneficiato della presenza di un EcoReporter che ha discusso temi ambientali. Queste sessioni hanno incluso approfondimenti e momenti ludici, stimolando l’interazione e la curiosità degli studenti.

La giornata di premiazione di oggi ha rappresentato l’apice di queste iniziative, riconoscendo e festeggiando l’impegno degli studenti che si sono distinti nel ruolo di ecoreporter attraverso la creazione di contenuti multimediali e artistici che riflettono il loro impegno verso l’ambiente.