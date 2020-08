Nomine & Poltrone - Gepafin, la giunta della Regione Umbria nomina Paola Nannucci nel cda

Chi lascia e chi si siede. La Giunta Tesei sostituisce la Patrizia Angeli dopo le dimissioni dall’incarico di componente di spettanza regionale nel Consiglio di Amministrazione della Società “Garanzia Partecipazioni e Finanziamenti S.p.A. (Gepafin S.p.A.)”. Così la Regione Umbria nomina Paola Nannucci nel cda.

Il curriculum - Paola Nannucci, nata nel 1966, laureata in Economia e Commercio presso l’università degli studi di Perugia, abilitata all’esercizio della professione di dottore commercialista, iscritta all’Albo dei Revisori contabili e dei revisori contabili degli Enti locali istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze. Ha collaborato per 5 anni presso uno studio di Spoleto svolgendo consulenze aziendali con specializzazione dell’analisi e redazione di bilanci e piani economici/finanziari, consulenza tributaria e redazione ricorsi, Ha poi intrapreso la libera professione. È iscritta all’Albo dei Periti del Tribunale di Spoleto per il quale ha espletato numerosi incarichi. Tra i vari ruoli ricoperti, è stata revisore dei conti per diversi enti pubblici e società private.