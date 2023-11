Gesenu, l'Umbria che fa bene al pianeta. A Ecomondo 2023 la sua rivoluzione verde

Il sole splende su Rimini e la fiera Ecomondo, alla sua ventiseiesima edizione, inizia con un grande fermento di idee che guardano al futuro. Gente da tutta Europa è arrivata qui, martedì 7 novembre, per l’evento nazionale e internazionale più importante nell’ambito della transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa.

Fra i tanti stand della manifestazione quello della Gesenu spicca fra gli altri, il bianco e il verde rendono elegante la struttura e un piccolo albero di ulivo dona un tocco naturale all’intero ambiente. Un’area accogliente che offre al visitatore, bruschette con olio umbro e un buonissimo prosciutto crudo tagliato a mano, dove proprio con mano è possibile toccare le bellezze delle regione e approfondire il lavoro dell’azienda e delle sue innumerevoli attività con le quali valorizza la cultura ecologica del riciclo.

Chi si ferma ha la possibilità di conoscere il sistema Bio-Ossidatore Dinamico della Secit impianti, parte del gruppo Gesenu. Questo sistema è stato concepito per realizzare un processo industriale di compostaggio o di biostabilizzazione, dinamico e totalmente automatizzato.

Uno stand così innovativo e dalla forte territorialità non poteva che avere fra i suoi ospiti la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

Il direttore operativo della Gesenu, Massimo Pera, spiega: “Mancavamo da quattro anni e per questo abbiamo voluto uno stand di grandi dimensioni che potesse portare, e rappresentare al meglio, tutta la filosofia del gruppo Gesenu, leader nel settore dei servizi di igiene ambientale in Umbria ma anche nel Lazio e in Sardegna”.

La Gesenu è una società che opera nel settore dei servizi ambientali dal 1980, quando nacque da una collaborazione tra il comune di Perugia e un gruppo di imprenditori privati. Da allora, la Gesenu ha sempre messo al centro le esigenze dei suoi clienti, come afferma Pera: “La nostra mission è salvaguardare la bellezza del territorio ma anche il rapporto con l’utenza, che seguiamo con grande cura e dedizione. Grazie a questa relazione di fiducia, siamo riusciti a cogliere i nuovi bisogni, come la richiesta di un diverso scenario energetico, che ci ha permesso di sviluppare soluzioni innovative di recupero energetico dai rifiuti”.

Questo primo giorno di EcoMondo, che terminerà nella sera di venerdì 10 novembre, è stato inaugurato da un talk sul contributo nell’attuazione del ciclo dei rifiuti in Umbria.

Roberto Morroni vice presidente e assessore regionale all’Ambiente, Massimo Pera direttore operativo Gesenu, Cristian Betti presidente di Trasimeno Servizi Ambientali, Andrea Eleuteri direttore secit impianti, hanno discusso riguardo il Piano Regionale dei Rifiuti e il ciclo dei rifiuti in Umbria, soffermandosi su alcuni dati di raccolta e performance di trattamento rifiuti, immaginando e valutando i possibili scenari e le evoluzioni future che porteranno alla tariffazione puntuale del servizio.

Cristian Betti si è soffermato sull’impresa Tsa di cui è presidente e ha sottolineato: “Tsa è un’azienda molto dinamica che ha l’ambizione di ritagliarsi un futuro da protagonista. Noi oggi gestiamo i servizi di spazzamento e pulizia delle nostre strade, dei nostri borghi e delle nostre città, da Corciano fino a Castiglione del Lago. Gestiamo lo smaltimento e stiamo lavorando sulla diversificazione dei nostri interessi, in particolar modo sul settore dell’energia. Vogliamo ampliare i nostri orizzonti” conclude Betti.

Secondo Elisabetta Perrotta, direttrice di Assoambiente, la parola rifiuti non dovrebbe avere una connotazione negativa, ma essere considerata una parola neutra. A riprova di ciò sottolinea come la Gesenu, una delle aziende storiche associate ad Assoambiente, si impegna nello svolgere il proprio lavoro nonostante le difficoltà del contesto economico e sociale: “Ha dimostrato di avere la passione per questo settore e anche in momenti di crisi come quella del Covid, ha garantito la pulizia e l’igiene della città” ha concluso Perrotta.