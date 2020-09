Castelleone di Deruta, conclusi da Italgas i lavori per portare il metano nelle case dei residenti

Il metano è una realtà anche per i residenti di Castelleone di Deruta. Italgas ha completato, oggi 8 settembre, le operazioni di conversione della rete cittadina da GPL a gas naturale.

Nell’ambito dell’intervento, che ha permesso a circa 50 utenze di essere raggiunte da una fonte energetica, sicura, economica e sostenibile come il metano, Italgas ha provveduto anche a sostituire i contatori tradizionali con misuratori di ultima generazione (smart meter).

Gli smart meter sono apparecchi digitali in grado di consentire, tra le altre funzioni, la lettura a distanza dei consumi. Un vantaggio per il cliente finale, che vede la sua bolletta sempre più aderente ai consumi reali, e un importante beneficio anche per l’ambiente in virtù dei minori spostamenti necessari per svolgere la tradizionale attività di rilevazione manuale.

Durante la fase di esecuzione dei lavori, inoltre, la società si è fatta carico degli adeguamenti tecnici necessari fino al contatore.