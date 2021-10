Tre Bicchieri 2022, i migliori vini dell’Umbria secondo il Gambero Rosso

Il Gambero Rosso assegna i Tre Bicchieri 2022 e sceglie i 'migliori vini' dell'Umbria. "La piccola regione del centro Italia si conferma minuta solo per dimensioni - scrive il Gambero Rosso - . L’elevato numero dei Tre Bicchieri conquistati (quest’anno 15, un record) sono lo specchio esatto di una produzione in grande spolvero qualitativo che valorizza i rossi, ma mette anche in evidenza l’animo bianchista della regione".

Ecco i vini premiati

Adarmando 2019 - Tabarrini

Cervaro della Sala 2019 - Castello della Sala

FiorFiore 2019 - Roccafiore

Montefalco Rosso 2018 - Briziarelli

Montefalco Sagrantino 2016 - Antonelli - San Marco

Montefalco Sagrantino 2017 - Pardi

Montefalco Sagrantino 25 Anni 2016 - Caprai

Montefalco Sagrantino Collenottolo 2016 - Bellafonte

Orvieto Cl. Sup. Luigi e Giovanna 2018 - Barberani

Orvieto Cl. Sup. Mare Antico 2019 - Decugnano dei Barbi

Orvieto Cl. Sup. V. T. 2018 - Palazzone

Ràmici Ciliegiolo 2018 - Bussoletti

Todi Grechetto I Rovi 2019 - Peppucci

Torgiano Bianco Torre di Giano V. Il Pino 2018 - Lungarotti

Trasimeno Gamay C’Osa Ris. 2019 - Madrevite