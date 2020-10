Eccellenze umbre, 14 vini premiati dalla prestigiosa guida del Gambero Rosso

Sono 14 le etichette che anche quest’anno hanno ricevuto i “Tre bicchieri” dalla prestigiosa guida del Gambero Rosso ottenendoil massimo della valutazione, nell'annuale “Guida dei Vini”. L’Autunno è generalmente il tempo della vendemmia, ma è anche il periodo nel quale la prestigiosa rivista pubblica, assegnando alle etichette delle Cantine più prestigiose d’Italia il proprio ambitissimo marchio di valutazione.

Per la seconda volta sale sul podio la Cantina Cooperativa Tudernum di Todi grazie al suo Grechetto di Todi Superiore “Colle Nobile” 2018, il secondo vino cooperativo umbro a raggiungere i “Tre Bicchieri” del Gambero Rosso. In Umbria la rivista ha assegnato il massimo punteggio anche a Adarmando Trebbiano Spoletino ’18 – Giampaolo Tabarrini, Brecciaro Ciliegiolo ’18 – Leonardo Bussoletti, Cervaro della Sala ’18 – Castello della Sala, Fiorfiore Grechetto ’18 – Roccafiore, Mattone Bianco Trebbiano ’19 – Briziarelli, Montefalco Rosso Lampante Ris. ’17 – Tenute Lunelli – Castelbuono, Montefalco Rosso Pomontino ’18 – Tenuta Bellafonte, Montefalco Sagrantino Collepiano ’16 – Arnaldo Caprai, Montefalco Sagrantino Medeo ’16 – Romanelli, Montefalco Sagrantino Molino dell’Attone ’15 – Antonelli – San Marco, Orvieto Cl. Sup. Luigi e Giovanna ’17 – Barberani, Orvieto Cl. Villa Barbi ’19 – Decugnano dei Barbi, Torgiano Rosso Rubesco V. Monticchio Ris. ’16 – Lungarotti.