Il trionfo del "Meglio maestro d'Italia". La mostra sul Perugino è da record: più di centomila visitatori

Un importante numero di visitatori e un catalogo eccezionale. Si chiude in bellezza la mostra "Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo", alla Galleria Nazionale dell’Umbria.

Sono 102.300 i visitatori che, dal 4 marzo fino all’11 giugno 2023, hanno ammirato le opere di Pietro Vannucci in occasione del cinquecentenario dalla sua morte.

I curatori della mostra Marco Pierini e Veruska Picchiarelli, insieme al sindaco di Perugia Andrea Romizi, lunedì 12 giugno hanno presentato il bilancio di un lavoro che ha riscosso un grande successo. "Un trionfo non solo in termini di numeri - spiega il direttore della Galleria Marco Pierini - . Il vero dato eccezionale sono le manifestazioni di affetto e i complimenti ricevuti, numeri che non sono quantificabili e che custodiremo gelosamente".

L’obiettivo della mostra era quello di restituire alla comunità regionale e nazionale un Perugino diverso dal solito. Raccontare Pietro Vannucci agli inizi di carriera e ricordare colui che nel 500 è stato definito il "meglio maestro d’Italia". Un traguardo senza dubbio raggiunto e che ha soddisfatto tutti coloro i quali in questi mesi hanno lavorato instancabilmente. Picchiarelli racconta: "La soddisfazione più grande è la trasversalità di gradimento che abbiamo avuto. Questo progetto si è saputo far apprezzare in tutte le fasce di età e a tutti i livelli di conoscenza della storia dell’arte".

Sono 65 i Bus di Perugino, per un totale di 1208 studenti provenienti dalle scuole del territorio, arrivati a Perugia per visitare l’esposizione, ai quali si aggiungono i 24.240 partecipanti per un totale di 1292 visite guidate e i 14.569 visitatori per un totale di 857 gruppi organizzati.

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi ribadisce il sostegno alla Galleria Nazionale dell’Umbria e nonostante la morte di Silvio Berlusconi, che lo ha portato a rinviare diversi appuntamenti, spiega: "Non potevo mancare a questo incontro della Galleria perché sentivo di dover restituire al direttore, e a tutta la squadra che lo accompagna, i sentimenti di grande rispetto e riconoscenza per quello che hanno fatto per la nostra città". E ancora: "Molti nostri concittadini che mai avevano fatto visita alla galleria sono arrivati qui grazie a questa mostra. Ci dispiace però dover salutare alcune opere soprattutto, parlo a livello personale, lo Sposalizio della Vergine".

L’eco di una mostra ben riuscita si farà sentire per lungo tempo e il suo catalogo non sarà da meno: 600 meravigliose pagine, create con grande passione e con uno studio approfondito. Sono tanti i personaggi che hanno partecipato alla composizione dell’opera e, racconta Pierini, al catalogo "hanno lavorato tantissimi giovani e hanno contribuito al volume con passione e dedizione".