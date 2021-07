Galleria della Guinza, forse ci siamo. Chiusa da 30 anni, l'Anas annuncia interventi per 90 milioni di euro sulla E78

Galleria della Guinza, forse ci siamo. Il collegamento Grosseto-Fano passando per l’alta Umbria potrebbe non essere più un miraggio dopo che l’Anas ha avviato le procedure per far ripartire i lavori della galleria lungo la E78, bloccati dal novembre del 1990. I primi cantieri dovrebbero aprire nel primo semestre del 2022, con lavori per 90 milioni di euro.

L’intervento sulla E78, relativamente all’adeguamento della Galleria della Guinza e del tratto Guinza-Mercatello Ovest, è funzionale all’apertura al traffico del percorso esistente, lungo circa 6 chilometri a cavallo tra le Regioni Umbria e Marche. Gli interventi previsti sono di adeguamento della galleria e di completamento del fornice già realizzato della stessa, oltre alle opere di finitura ed impianti per la messa in sicurezza e l’apertura al traffico della galleria. Necessario intervenire anche sull’adeguamento degli accessi alla galleria da entrambi i lati, per un percorso di 4 chilometri, e completare le opere stradali di connessione della galleria con la viabilità esistente dal versante umbro. In totale sono previsti interventi per 10 chilometri di strada.

“A chiusura delle procedure ambientali e della Conferenza dei Servizi, si procederà all’approvazione della pianificazione definitiva e, successivamente, si potrà procedere alla redazione del progetto esecutivo da porre a base di gara di appalto per l’affidamento dei lavori – ricorda il deputato Filippo Gallinella – Questo potrà finalmente rimuovere il principale ostacolo per il completamento della Fano-Grosseto, aprendo una galleria di 6 chilometri chiusa da oltre 30 anni: si tratterà di una svolta storica per lo sviluppo economico del territorio”.