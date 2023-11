Galà del Sorriso: una serata di beneficenza per i bambini dell’onco-ematologia dell'Ospedale di Perugia

Nella suggestiva cornice di Borgo Sante si è svolto il Gala? del Sorriso, evento benefico per la raccolta dei fondi da destinare all’acquisto dei doni per i bambini e i ragazzi in cura presso l’onco-ematologia Pediatrica dell’Ospedale di Perugia.

L’Associazione Giacomo Sintini ha organizzato l’undicesima edizione sabato 25 novembre 2023 che ha visto la presenza degli assessori del Comune di Perugia Clara Pastorelli e Luca Merli e il consigliere Comunale Riccardo Mencaglia, tra le autorita? del Comune di Corciano, l’assessore Francesco Mangano e il consigliere Andrea Braconi.

Il presidente dell’associazione, Jack Sintini, ha presentato agli ospiti i progetti realizzati nel 2023 e quelli che saranno avviati nel 2024 a favore della ricerca in campo onco-ematologico, ringraziando di cuore i sostenitori che negli anni hanno mostrato il loro affetto per la causa.

Ha parlato poi sua moglie, Alessia Minniti: “Ringrazio di vero cuore tutte le persone che si sono prodigate per la riuscita di questa serata, i nostri volontari ed il consiglio direttivo ma soprattutto, tutti i presenti che, con la loro generosita?, anche quest’anno aiuteranno l’Associazione a regalare un sorriso ai piccoli pazienti dell’Onco-ematologia pediatrica di Perugia” ha concluso Minniti.