Sorpresa al matrimonio del collega, picchetto d'onore dei vigili del fuoco di Gaifana per Simone e Simona

Un picchetto d'onore per celebrare il matrimonio di un collega. Sabato 2 ottobre i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gaifana hanno dato vita per la prima volta ad un picchetto d'onore per celebrare le nozze del collega Simone Passeri con Simona Ragnacci.

All’uscita del tatro comunale di Gubbio sono stato acccolti dal picchetto d’onore dei Vigili del Fuoco composto dai colleghi di turno di Gaifana. Un modo suggestivo per augurare un mondo di felicità ai novelli sposi.