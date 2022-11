Gabriella Manfredi nominata “Esperto per il settore agroalimentare” all'ambasciata italiana a Londra

Gabriella Manfredi, laureata in Scienze agrarie all’Università degli Studi di Perugia, ha ottenuto il prestigioso incarico di “Esperto per il settore agroalimentare” all' Ambasciata Italiana a Londra, su nomina del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. A darne notizia, con una nota, è l'ateneo di Perugia.

Originaria di Cosenza, ma perugina di adozione, la dottoressa Gabriella Manfredi, oltre alla laurea presso l’Ateneo perugino (con la tesi "Qualificazione dell'olio di oliva in Umbria e ruolo delle Associazioni di Produttori"), e numerosi anni di attività al Mipaaf (ICQRF Toscana e Umbria, Segreteria Tecnica del Ministro), ha arricchito la sua formazione con il titolo di Dottore agronomo, sempre a Perugia, conseguendo inoltre il dottorato di ricerca in Economia e Politica agraria e il Master europeo in Economia e Politica agraria a Napoli.

Ha al suo attivo, inoltre, numerose pubblicazioni e altri prestigiosi incarichi professionali.

"Sarà impegnata sul fronte della difesa degli interessi delle imprese italiane del settore agroalimentare, lotta alla contraffazione e all’utilizzo improprio di indicazioni geografiche e, in generale, al cosiddetto “Italian Sounding”. Si occuperà, inoltre, della valutazione delle opportunità di affari per le imprese italiane e la promozione del commercio bilaterale di prodotti agroalimentari, favorendo la partecipazione ai principali eventi fieristici di settore, alle campagne di comunicazione e promozione delle eccellenze alimentari italiane e della dieta mediterranea, in raccordo con la rete diplomatico-consolare, l’Ufficio ICE e gli altri attori del sistema Italia nel Regno Unito", spiega l'Unipg.

E ancora. "Di competenza della dottoressa Manfredi anche lo sviluppo di collaborazioni bilaterali funzionali al raggiungimento degli obiettivi multilaterali di sicurezza alimentare e agricoltura sostenibile; di contatti tra enti di ricerca, istituti di alta formazione scientifica, mondo accademico italiano e le Amministrazioni e gli Enti competenti del Regno Unito nel settore agricolo. Svolgerà, inoltre, attività di raccordo con le autorità locali del Regno Unito per superare le difficoltà di accesso al mercato legate a barriere fitosanitarie e tecniche nonché attività negoziali per l’elaborazione di procedure di esportazione, per la gestione dei casi di blocco doganale di prodotti agroalimentari, di prodotti coperti da normativa fitosanitaria o tecnica".