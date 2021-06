“Futuro in Lockdown, sblocchiamo la Next - Generation”, flash mob dell'Udu in piazza dell'Università

“Futuro in Lockdown, sblocchiamo la Next - Generation”. L'Udu scende in piazza per "riportare al centro del dibattito pubblico il tema dell’Università, dell'accesso all'istruzione, il diritto allo studio e tutti i temi connessi a rilanciare il comparto dell’Istruzione" con un flash mob in piazza dell'Università. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), spiega la Sinistra Universitaria, "contiene, tra gli altri, i fondi europei che l'Italia riceverà a seguito della pandemia, e che se utilizzati per riforme strutturali nel campo dell’istruzione, possono servire a rilanciare il Paese e a migliorare la condizione studentesca. Per fare questo però la nostra generazione deve scendere in campo, tornare nelle piazze, costruire proposte per cambiare l'Università e il Paese. Con questo intento abbiamo lanciato tempo fa la piattaforma “Who’s Next?”, e continueremo in tutta Italia a costruire momenti di confronto, assemblee, e proposte per l'Università".

Angela De Nicola, Coordinatrice della Sinistra Universitaria – Udu Perugia, spiega che "Questo anno critico ci ha dimostrato l'importanza di un bene pubblico come l’università, unico strumento utile per mettere in campo politiche che diano centralità e prospettiva ai giovani. Purtroppo – prosegue – nel Pnrr non sono presenti investimenti convincenti in questo comparto: spetta alla contrattazione a livello di Ateneo – conclude De Nicola, ricordando i tavoli aperti con l’UniPG su tasse e studenti lavoratori – dare risposte a una generazione che esce dalla pandemia più povera e fragile di quando ci è entrata".