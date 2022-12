INVIATO CITTADINO Palazzina Villanis. Come, oltre a fiori e piante, ti auguro buon Natale rubandoti 15 metri di decorazioni luminose

Palazzina Villanis. Come, oltre a fiori e piante, ti auguro “buon Natale” rubandoti 15 metri di decorazioni luminose.

Siamo nella palazzina in stile eclettico, opera dell’architetto Ugo Tarchi, in aderenza a Piazzetta Podiani, ex voltata delle Carrozze di fronte a Palazzo Della Penna, sede dell’Assessorato alla Cultura di Leonardo Varasano. Una costruzione in finto stile medievale, datata 1922: una perla incastonata nell’acropoli, poco sotto la muraglia della Rocca Paolina.

Abbiamo più volte stigmatizzato e riportato i numerosi furti di fiori e piante, colpevolmente sottratte alla signora Paola De Florentiis, che cura il verde con amore e impreziosisce questo scorcio cittadino fra Viale Indipendenza e S. Ercolano.

Oltre a fiori e piante, stavolta i ladri hanno preso di mira la decorazione a pioggia di luci che scendeva dal primo piano, dove abitano Paola e il marito Giulio [foto in pagina, trasformata in biglietto augurale per gli amici].

Il lungo filo illuminante di ben 15 metri scendeva giù fino al presepe all’aperto a fianco del cortile del palazzo Penna. Col favore delle tenebre, proprio la notte di Natale, si sono presi tutto. Notizia incommentabile.

Dice la signora Paola: “Inutile presentare denuncia. Quello che fa male non è tanto il danno, ma il gesto”. Impossibile darle torto. E c’è chi dice che il Natale ci aiuta a diventare “più buoni”.