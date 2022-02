Acropoli e via Oberdan. Altre spaccate, ma diverso malvivente. Ambiguità fisiognomiche e ipotesi da verificare.

Siamo stati i primi a dare notizia dei reiterati sfregi alla vetrina della Libreria Morlacchi nella piazza omonima ( Piazza Morlacchi. Armato di piccozza sfonda per due volte la vetrina della libreria al civico 7: parla il proprietario ). Eventi cui ha fatto seguito un analogo episodio contro la vetrina delle Paoline in piazza IV Novembre ( Acropoli sotto scacco. L’odiatore di libri colpisce ancora. Sfondata la vetrina delle Paoline in piazza IV Novembre ).

L’episodio di stanotte in via Oberdan ( Perugia, furto con spaccata in via Oberdan: ladri portano via la cassa della Città del Sole ) si inquadra in un diverso contesto e diversi attori, sui quali è lecito avanzare qualche precisazione.

In seguito a un dépistage compiuto dall’Inviato Cittadino in zona Morlacchi, sono uscite due distinte rappresentazioni del malvivente. I frame delle telecamere possono sciogliere l’enigma.

La prima descrizione – avvalorata da testimoni oculari – descrive il “martellatore” come persona di elevata statura, di corporatura robusta e ben vestito. Capelli rasati alle tempie con cresta centrale e occhialini. Dopo il primo colpo – raccontano – è tornato indietro e ne ha inferto un secondo. Si è quindi allontanato tranquillamente per via Maestà delle Volte. Una persona ha riferito alla polizia questa descrizione dell’evento, del personaggio e del suo modus operandi.

Un secondo profilo viene riferito invece a una persona di bassa statura, corpulento, vestito in modo trasandato. Al dire di abituali frequentatori dell’acropoli (fra le Logge di Braccio e le scalette dei Notari), questo tipo girellava da giorni con in mano un palo di quelli che si usano per proteggere il marciapiede con catenelle e dissuasori. Parlava anche da solo e si rivolgeva ai passanti con fare minaccioso, denotando comportamenti da attenzionare.

Il palo utilizzato per l’effrazione di via Oberdan è proprio del genere riferito alla seconda figura. Dunque, si tratta di persona diversa rispetto al picconatore di Morlacchi e Paoline.