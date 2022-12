INVIATO CITTADINO Chiesa di San Donato all’Elce. C’è chi fa tabula rasa, rubacchiando a destra e a manca. Non c'è più "religione"

Chiesa di San Donato all’Elce. C’è chi fa tabula rasa, rubacchiando a destra e a manca. Nelle chiese perugine “non c’è più religione”.

Non esiste limite alla sfacciataggine. Occorrono provvedimenti. Quali? Si vedrà.

Intanto ha dell’incredibile la circostanza che si rubi di tutto. Al punto che diventa impossibile perfino accendere un lumino alla Madonna.

In fondo alla chiesa, entrando a sinistra, c’è una statua della Vergine, oggetto di speciale venerazione. Non sono pochi i fedeli che si fermano a recitare una preghiera e accendono un lumino. Per meglio dire, “accendevano”. Difatti gli accendini agganciati con la catena di ferro nel porta candele spariscono, si volatilizzano. Ed è veramente ridicolo vedere legati con la catenella accendini dal “rilevante” costo di pochi centesimi. A mali estremi, estremi rimedi. Dato che strappavano anche la catenella (che forse costa più dell’accendino), per rimediare, i collaboratori del parroco hanno messo i fiammiferi al posto dell’accendino da “vu cumprà”. Incredibile! Rubano anche quelli. Con la conseguenza che, per accendere un lumino, tocca portarsi i fiammiferi da casa.

Anche la cassaforte in fondo alla chiesa viene fatta segno di tentativi di effrazione. La storia dei furti – a San Donato come in altre chiese cittadine – non è però una novità. Fin dai tempi di don Angelo rubavano di tutto. Davanti alla canonica c’era una fila di questuanti che, non di rado, s’insinuavano in chiesa per arraffare quanto trovavano. Ricordo che, anche quando era parroco don Luca Bartoccini, sparì una chitarra utilizzata dai ragazzi per l’animazione liturgica. E una coppia di sposi si offrì di ricomprarla e donarla. È proprio vero che, come si dice, “non c’è più religione”.