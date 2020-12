Furti nelle case a Perugia, ladri in azione a San Marco, Conservoni e Monte Malbe

L'allarme del Circolo del Pd di San Marco: ladri in azione nelle zone di San Marco, Conservoni e Monte Malbe. "I fatti di questi giorni - scrive il segretario, Francesco Zuccherini, in una nota - raccontano dei deplorevoli furti all’interno di molte abitazioni del territorio. Furti che si registrano anche ad orari inediti, come nel tardo pomeriggio, a causa della contingente emergenza pandemica, che ha portato al coprifuoco alle ore 22".

E ancora: "Ci uniamo all’appello, avanzato da alcuni cittadini, rivolto al Questore per chiedere una particolare attenzione nei confronti di queste zone, prese di mira ormai da tempo dai ladri e all’Amministrazione affinché si ricordi che esiste anche questa parte di Perugia, ampia e numerosa, che non può essere né abbandonata né dimenticata dalle Istituzioni".

Come spiega Zuccherini "come Circolo territoriale del Pd ci siamo battuti da sempre per chiedere di ripristinare il presidio territoriale delle forze dell’ordine; proprio dopo lo spostamento della caserma dei Carabinieri di Ponte d’Oddi, l’intera vasta area, che comprende anche le zone di San Marco e Conservoni, ha subito un forte ridimensionamento sotto il profilo della sicurezza. L’impossibilità ovviamente di avere un presidio fisso in ogni territorio, non deve portare ad una diminuzione del servizio erogato dalle forze dell’ordine. Anche dall’Amministrazione ci si aspetta un’azione molto più incisiva. Anche la Polizia locale potrebbe dare il proprio contributo in questo contesto. Non a caso in passato ci eravamo spesi per avere un presidio, anche periodico, in questa area della stessa forza di Polizia locale".