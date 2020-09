Funghi, al via la stagione di raccolta: come farli controllare gratuitamente dagli esperti

Prende il via la stagione micologica 2020 e, spiega la Usl Umbria 2, "come di consueto gli ispettori sono a disposizione dei cittadini per il controllo gratuito dei funghi freschi spontanei. L'ispettorato micologico del dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria informa che a partire da giovedì 1 ottobre a lunedì 20 novembre 2020 saranno attivi i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati sia al commercio che per i raccoglitori privati".

Ecco le sedi e gli orari



DISTRETTO DI TERNI

Da giovedì 1 ottobre, al fine del rilascio della necessaria certificazione, verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati al commercio, presso il nuovo Mercato Coperto di Largo Manni in Terni, dalle ore 8:00 alle ore 9:00, dal lunedì al sabato;

Sempre da giovedì 1 ottobre saranno attivi i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede dell’Ispettorato Micologico di Via Bramante in Terni, al secondo piano, come di seguito descritto: dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:30 alle ore 18:30 fino al 23 ottobre; dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30 dal 26 ottobre e fino al termine della stagione micologica del 30 novembre; il sabato, dalle ore 12:30 alle ore 13:30 fino al termine della stagione micologica del 30 novembre.

DISTRETTO DI NARNI/AMELIA

Da giovedì 1 ottobre verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del Dipartimento Prevenzione di Piazza Augusto Vera in Amelia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:00 alle ore 13:45;

DISTRETTO DI ORVIETO

Da giovedì 1 ottobre verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del Dipartimento Prevenzione di Via Postierla in Orvieto, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 9:30;

DISTRETTO DI SPOLETO

Da giovedì 1 ottobre verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del Dipartimento Prevenzione di Via San Carlo in Spoleto, tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 9:00;

DISTRETTO DI FOLIGNO

Da giovedì 1 ottobre verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del Dipartimento Prevenzione di Via Fiammenga 55/A in Foligno, nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12:30 alle ore 13:30;

DISTRETTO VALNERINA

Da giovedì 1 ottobre verranno attivati i controlli di commestibilità dei funghi freschi spontanei per i raccoglitori privati presso la sede del Dipartimento Prevenzione di Viale Dell’Ospedale c/o Ex Campo Sportivo Comunale (in container), nei giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00.

PRONTA DISPONIBILITA' MICOLOGICA

"Si ricorda - scrive la Usl - che, dal 1 Settembre 2020, è attivo il Servizio di Pronta Disponibilità Micologica (dalle ore 20:00 alle ore 08:00 anche per i giorni prefestivi e festivi) per gli interventi relativi a casi di sospetta intossicazione da funghi, su chiamata dei centralini dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL Umbria 2 delle sedi di Narni/Amelia – Orvieto – Foligno – Spoleto – Norcia".