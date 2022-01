Funerali di Stato per dire addio a David Sassoli, bandiere a mezz’asta alla Provincia di Perugia

Anche la Provincia di Perugia rende omaggio al Presidente del parlamento Europeo, David Sassoli, con le bandiere a mezz’asta del Palazzo di Piazza Italia in segno di lutto.

Nel giorno in cui si celebrano i funerali di Stato nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma con le più alte cariche dello Stato e i presidenti della Commissione e del Consiglio Ue Von der Leyen e Michel, anche l’ente di Piazza Italia, per volontà del suo presidente Stefania Proietti, ha voluto partecipare simbolicamente alle esequie di questo “uomo delle istituzioni, un vero europeo che si è distinto per una politica comunitaria di difesa dei valori di ogni singolo Stato e perseguendo con tenacia e convinzione la coesione europea. Le bandiere a mezz’asta – ha concluso Proietti – sono un doveroso omaggio a David Sassoli, la sua eredità di valori, idee e impegno resterà sempre con noi e ci guiderà nel perseguire il bene comune”.